Slovenija poziva Indijo in Pakistan k zadržanosti

Ljubljana, 7. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes Indijo in Pakistan, med katerima so izbruhnili spopadi, pozvala k zadržanosti. Spopadi so posledica spora, ki ga je sprožil aprilski smrtonosni napad v indijskem delu Kašmirja. Slednjega je slovensko zunanje ministrstvo označilo za brutalni teroristični napad.