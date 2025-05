Indija napade na Pakistan označila kot skrbno načrtovan in umerjen odziv

New Delhi/Islamabad, 7. maja - Indijski zračni napadi na Pakistan so bili "skrbno načrtovana" operacija, s katero je New Delhi uveljavil svojo pravico do odziva, je danes dejal indijski obrambni minister Rajnath Singh. Pakistan medtem trdi, da so sestrelili več indijskih letal. Število žrtev v obstreljevanju med državama je naraslo, ves svet pa obe strani poziva k zadržanosti.