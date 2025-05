Delo o spopadu Indije in Pakistana (8. 5.)

Ljubljana, 7. maja - Zorana Baković v komentarju Vse naše vojne piše o oboroženem spopadu med Indijo in Pakistanom v regiji Kašmir. Izpostavlja, da si Kašmir prisvajata obe državi, poleg tega pa je del regije pod upravo Kitajske, kar prej obljublja večno vojno kot skorajšnji mir. Meni, da gre za večni problem, ki ga nihče ne more, ne poskuša in ne želi razrešiti.