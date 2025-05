Večer o nadzoru nad porabo evropskih sredstev (8. 5.)

Maribor, 7. maja - Darja Kocbek v komentarju Samopašnost piše, da so revizorji Evropskega računskega sodišča opozorili, da ni ustreznega nadzora nad porabo denarja iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Izpostavlja, da so apetiti funkcionarjev Evropske komisije in političnih elit v državah članicah za porabo davkoplačevalskega denarja veliki.