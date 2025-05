Večer o gradnji podatkovnega centra in superračunalnika (7. 5.)

Ljubljana, 7. maja - Srečko Klapš v komentarju Na svetovnem zemljevidu piše o gradnji podatkovnega centra in superračunalnika v Mariboru, s katero smo v mreži trinajstih najbolj inovativnih evropskih držav. Meni, da je položitev temeljnega kamna za center in superračunalnik za državo velik uspeh, saj je samooskrba na področju "big data" in umetne inteligence nujna.