Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 5.)

Ljubljana, 7. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je DZ danes na izredni seji soglasno sprejel deklaracijo o ohranitvi in krepitvi avtohtone slovenske narodne manjšine v Avstriji. Poročale so tudi o tem, da je šest evropskih držav, med njimi Slovenija, v skupni izjavi izrazilo zaskrbljenost nad izraelskimi načrti širitve ofenzive v Gazi.