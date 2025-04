Ob dnevu brez dvigal poudarek na večji telesni aktivnosti

Ljubljana, 30. aprila - Hoja po stopnicah je ena izmed oblik aerobne telesne dejavnosti in prinaša številne koristi za zdravje ter dobro počutje, so ob dnevu brez dvigal, ki ga zaznamujemo danes, sporočili z NIJZ. Vsakodnevna uporaba stopnic niža nivo stresa, zniža krvni pritisk, pomaga pri nadzoru telesne teže in izboljša telesno pripravljenost, so poudarili.