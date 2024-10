Slabo duševno zdravje zaposlenih vodi v več bolniških odsotnosti in nižjo produktivnost

Ljubljana, 7. oktobra - Slabo duševno zdravje zaposlenih za delovne organizacije pomeni nižjo produktivnost ter višje stroške zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih in fluktuacije, so na NIJZ opozorili pred četrtkovim svetovnim dnevom duševnega zdravja. Delo v neurejenih delovnih pogojih lahko namreč poslabša duševno in telesno zdravje zaposlenih.