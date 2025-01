NIJZ: V primeru bolezni ostanite doma

Ljubljana, 7. januarja - V času povečanja števila okužb dihal so na NIJZ ponovno izpostavili pomen preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe dihal, pripravili pa so tudi napotke o ravnanju v primeru bolezni. Vsem, ki so zboleli, priporočajo, da ostanejo doma, počivajo in se izogibajo stikom z drugimi, zlasti z ranljivimi skupinami.