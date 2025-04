Pred palačo Združenih narodov zaplapolala nova zastava Sirije

New York, 26. aprila - Pred palačo narodov, sedežem ZN v New Yorku so v petek izobesili novo zastavo Sirije, ki velja od padca režima predsednika Bašarja Asada. Varnostni svet ZN pa je imel zasedanje o položaju v tej bližnjevzhodni državi, na katerem so številne članice poudarjale potrebo po zatiranju terorizma in ohranitvi ozemeljske celovitosti in suverenosti Sirije.