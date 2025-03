V Varnostnem svetu ZN pozivi za zavarovanje in uničenja kemičnega orožja v Siriji

New York, 7. marca - Visoka predstavnica ZN za razorožitev Izumi Nakamitsu je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Siriji pohvalila zavezo novih oblasti za sodelovanje z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in rešitev vseh odprtih vprašanj. O tem so govorili tudi veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta.