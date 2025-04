Delo o delitvi dobička (26. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Janez Tomažič v komentarju Visoke dividende borznih družb piše o tem, da so imeli Slovenci od borznega kraha leta 2008 negativen odnos do trga kapitala, a to se spreminja, razlog pa so visoke dividende, ki jih borzne družbe izplačujejo. Avtor meni, da je zaupanje v trg kapitala tek na dolge proge, gradi se počasi, izgubi hitro.