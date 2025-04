Dnevnik o končanju vojne v Ukrajini (25. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Andrej Brstovšek v komentarju Kvazirealpolitika piše o končanju vojne v Ukrajini in vlogi ZDA. Avtor ugiba, da predsednik ZDA Donald Trump ukrajinsko vojno končuje, ker je tako obljubil med volilno kampanjo in ker bi morda želel Nobelovo nagrado za mir. Ob tem je zelo očiten vtis, da gre pri iskanju poti do konca vojne bolj na roko Rusiji, meni.