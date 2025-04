Mladina o volitvah guvernerja Banke Slovenije (25. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Grega Repovž v komentarju Predsednica piše o volitvah guvernerja Banke Slovenije, ki jih spremljamo že slabo leto. Avtor poudarja, da so v igri med kabineti predsednice, vlade in parlamentarnih strank umazali že več imen, in se sprašuje, ali imamo v tej državi res toliko dobrih finančnikov, da lahko tako delamo z njimi.