Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je hrvaški predsednik Zoran Milanović sprejel delegacijo Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva in poudaril, da je treba graditi večstoletno prijateljstvo med narodoma. Poročale so tudi o eksploziji v Rožni dolini, v kateri sta bila po navedbah policistov huje poškodovana dva moška.