Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstveni dejavnosti v tretjo obravnavo

Ljubljana, 25. aprila - Poslanci so zaključili drugo obravnavo predloga zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Sprejeli so koalicijsko dopolnilo, s katerim so opravljanje reguliranega poklica vabljenega zdravnika razširili na vse ravni v mreži, če ni mogoče zagotoviti neprekinjenega zdravstvena varstva. Dokončno bodo o zakonu odločali na naslednji seji.