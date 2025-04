DS izglasoval veto na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 9. aprila - Državni svet je z 21 glasovi za in 13 proti izglasoval veto na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Državni svetniki menijo, da novela ne uvaja ukrepov, ki bi vodili do skrajševanja čakalnih vrst, ampak lahko povzroči večjo škodo slovenskemu javnemu zdravstvenemu sistemu in bolnikom. DZ bo moral o noveli odločati znova.