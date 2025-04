Za Fides veto na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti odgovoren odziv

Ljubljana, 9. aprila - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides pozdravljajo veto državnega sveta na novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Odločitev državnih svetnikov je po mnenju Fidesa razumen in odgovoren odziv na zakon, ki po njihovih besedah ne rešuje ključnih težav v zdravstvu, temveč prinaša nova tveganja za zaposlene in paciente, so sporočili.