DZ vnovič potrdil razmejitev javnega in zasebnega zdravstva

Ljubljana, 23. aprila - DZ je po vetu DS s 50 glasovi za in 25 proti vnovič sprejel novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje javno in zasebno zdravstvo. Zdravstvenim delavcem javnih zavodov bo z redkimi izjemami onemogočeno delo pri čistih zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa bodo lahko delali pod strožjimi pogoji.