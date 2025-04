Slovenija podprla poziv k obnovi dotoka pomoči v Gazo

Ljubljana, 24. aprila - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes podprlo skupno izjavo Nemčije, Francije in Združenega kraljestva, ki so v sredo opozorili na posledice izraelske blokade dostopa pomoči v Gazo. Izrael dobavo pomoči v enklavo onemogoča že več kot 50 dni. Obenem nadaljuje napade na območje, v katerih je bilo danes znova ubitih več deset ljudi.