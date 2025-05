V Varnostnem svetu pozivi za preprečitev genocida nad Palestinci v Gazi

New York, 14. maja - Generalni podsekretar ZN za humanitarne zadeve Tom Fletcher in drugi so v torek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o humanitarnem položaju v Gazi, ki ga je sklicalo pet evropskih članic, izražali odločne zahteve po ukrepanju in preprečitvi genocida v Gazi. Izraelski veleposlanik je dejal, da njegova država ne bo odnehala.