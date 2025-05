V okrepljenih izraelskih napadih na Gazo več kot sto mrtvih

Gaza, 15. maja - Izraelske sile so v današnjih napadih na Gazo ubile najmanj 103 Palestince, je sporočila civilna zaščita v enklavi. Okrepljeni napadi so usmerjeni predvsem na jug območja. Razmere so zaostrene tudi na Zahodnem bregu, kjer je bila v strelskem napadu ubita izraelska državljanka, izraelska vojska pa je nedaleč od Nablusa ubila pet Palestincev.