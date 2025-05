V okrepljenih izraelskih napadih na Gazo več deset mrtvih

Gaza, 15. maja - Izraelske sile so v današnjih napadih na Gazo ubile najmanj 50 Palestincev, je sporočila lokalna civilna zaščita. Okrepljeni napadi so usmerjeni predvsem na jug razdejane enklave. Razmere so zaostrene tudi na Zahodnem bregu, kjer je bila v strelskem napadu ubita izraelska državljanka. Vojska obljublja ukrepanje.