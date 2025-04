V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje dela Gerrita Rietvelda

Ljubljana, 24. aprila - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo drevi odprli razstavo Ansambel - Gerrit Rietveld in zbirka MAO. Prva razstava Rietveldovih del v Sloveniji izpostavlja ustvarjalske procese nizozemskega oblikovalca, njegove izdelke in njihovo aktualnost v smislu odnosa do naravnih virov in materialov kot idej socialnega oblikovanja.