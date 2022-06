MAO z razstavo o londonskem in slovenskem arhitekturnem modernizmu

Ljubljana, 24. junija - Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je v Extended Gallery v pasaži Name postavil razstavo Prostori vztrajanja, ki predstavlja londonski in slovenski arhitekturni modernizem danes. Skozi fotografski objektiv in tudi arhivske vire sta arhitekturno dediščino raziskovala Tadej Zupančič in Peter Žargi. Razstava je na ogled do 12. septembra.