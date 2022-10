V Kapeli MAO na ogled stekleni svetili oblikovalke Janje Lap

Ljubljana, 13. oktobra - Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se je pridružil slovenskim muzejem pri skupnem projektu Po stekleni poti, znotraj katerega ob letošnjem, mednarodnem letu stekla, ki so ga razglasili Združeni narodi, predstavljajo steklene dragocenosti iz svojih zbirk. V MAO je na ogled delo arhitektke in oblikovalke Janje Lap.