Maji Vardjan poln mandat na čelu MAO

Ljubljana, 6. marca - Vršilka dolžnosti direktorice Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Maja Vardjan je s 26. februarjem prevzela petletni mandat na čelu MAO, so danes sporočili z ministrstva za kulturo. Maja Vardjan, ki je v muzeju že od leta 2013 opravljala delo kustosinje za arhitekturo in oblikovanje, je bila v.d. direktorice muzeja od 15. septembra lani.