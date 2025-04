Hrvaški državni vrh v Jasenovcu ob 80. obletnici preboja ujetnikov iz taborišča

Jasenovac, 22. aprila - Na Hrvaškem danes obeležujejo 80. obletnico poskusa preboja ujetnikov iz ustaškega taborišča Jasenovac, v katerem je bilo ubitih okoli 83.000 ljudi, največ Srbov, Romov in Judov, pa tudi Slovencev. Spominske slovesnosti se je udeležil celoten državni vrh, hrvaški mediji pa so izpostavili zlasti otopljene odnose med predsednikom države in vlade.