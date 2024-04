Srbija poslala protestno noto Hrvaški zaradi prepovedi obiska ministra v Jasenovcu

Zagreb, 16. aprila - Srbsko zunanje ministrstvo je v ponedeljek hrvaškemu ministrstvu za zunanje in evropske zadeve poslalo protestno noto, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina neuradno potrdili na hrvaškem veleposlaništvu v Beogradu. Noto so poslali, potem ko hrvaška policija srbskemu ministru za diasporo Đorđu Milićeviću v nedeljo ni dovolila obiska Jasenovca.