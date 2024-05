Srbski politiki ob spominu na žrtve v Jasenovcu zanikali genocid v Srebrenici

Sarajevo, 12. maja - Srbski politiki iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore so danes v Donji Gradini v BiH priredili slovesnost v spomin na žrtve koncentracijskega taborišča Jasenovac, v katerem je ustaški režim med drugi svetovno vojno pobil na deset tisoče ljudi. Ob tem pa so zanikali genocid v Srebrenici, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.