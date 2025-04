Potapljači iz Ljubljanice potegnili 580 kilogramov odpadkov

Ljubljana, 20. aprila - Potapljači so v okviru sobotnega 34. tradicionalnega čiščenja reke Ljubljanice iz vode potegnili 580 kilogramov odpadkov. Med njimi so se med drugim znašli tudi električni skiroji, radio in osebni računalnik. Letošnja akcija je bila po navedbah organizatorjev med zahtevnejšimi, saj je imela reka močan tok, vidljivost v njej pa je bila slaba.