Potapljači iz Ljubljanice potegnili za približno tono odpadkov

Ljubljana, 20. aprila - V okviru današnjega 33. tradicionalnega čiščenja reke Ljubljanice, s katerim se je zaključila mesečna spomladanska okoljska akcija Za lepšo Ljubljano, so potapljači iz vode potegnili za približno tono odpadkov. Med temi so se znašli tudi predmeti, ki izvirajo iz kaznivih dejanj. Potapljači so se prvič spustili tudi pod ljubljansko tržnico.