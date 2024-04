V prestolnici tradicionalno čiščenje reke Ljubljanice

Ljubljana, 20. aprila - S čiščenjem reke Ljubljanice se danes zaključuje tradicionalna mesečna spomladanska okoljska akcija Za lepšo Ljubljano, ki prebivalce spodbuja k skrbi za čisto in urejeno mesto. Medtem ko je čiščenje reke v preteklih letih potekalo od Špice do osrednje tržnice, bodo letos traso podaljšali vse do Plečnikovih zapornic.