Ob začetku pomladi po Sloveniji številne čistilne akcije

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 21. marca - Ob svetovnem dnevu voda se po Sloveniji začenjajo spomladanske čistilne akcije. Občinske oblasti prebivalke in prebivalce tako ta konec tedna vabijo, da si vzamejo nekaj časa in prispevajo k čistejšemu in bolj zdravemu okolju. Med drugim bodo čistilne akcije potekale v velikem delu mestnih občin, vključno z Mariborom in Ljubljano kot največjima.