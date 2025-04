Na EPK poklon velikemu Mušiču z več razstavami (tema)

piše Eva Horvat

Štanjel/Dobrovo, 9. aprila - Med najbolj pričakovanimi dogodki EPK Nova Gorica-Gorica je več razstav svetovno uveljavljenega slovenskega umetnika Zorana Mušiča (1909-2005). Prvo bodo odprli na Gradu Štanjel ta mesec, v maju sledita še razstavi na Gradu Dobrovo v Brdih in v Palači Attems-Petzenstein v Gorici. Prvi dve bosta odprti do začetka septembra, tretja do konca oktobra.