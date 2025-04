Na Brdu danes o izzivih pri soočanju z grožnjami v šolah

Ljubljana, 7. aprila - Predstavniki ministrstev za notranje zadeve, za vzgojo in izobraževanje in za visoko šolstvo ter policije bodo danes v Kongresnem centru Brdo razpravljali o izzivih pri soočanju z grožnjami v vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih zavodih. Pod drobnogled bodo vzeli sodelovanje policije, zavodov in resornih ministrstev za večjo varnost.