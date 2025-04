Policija v zvezi s primerom nasilja na Ptuju izvedla hišne preiskave in pridržala eno osebo

Ptuj, 3. aprila - Policisti policijske postaje Ptuj so v preiskavi medvrstniškega nasilja izvedli več hišnih preiskav na različnih naslovih v zvezi s sumi storitev kaznivih dejanj nasilništva in neupravičenega slikovnega snemanja. Eni osebi so odvzeli prostost, osumljenega pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, so za STA pojasnili na PU Maribor.