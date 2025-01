Za zagotavljanje pravice do varnega in vzpodbudnega učnega okolja nujne sistemske spremembe

Ljubljana, 17. januarja - Na posvetu o zagotavljanju pravice do varnega in vzpodbudnega učnega okolja v organizaciji komisije državnega sveta za izobraževanje in združenja ravnateljev so udeleženci izpostavili nujnost sistemskih sprememb, ki bi šolam omogočile učinkovitejše reševanje izzivov, povezanih z vse pogostejšim psihičnim, fizičnim in spletnim nasiljem.