Letošnji marec nadpovprečno topel, zelo namočen in povprečno osončen

Ljubljana, 2. aprila - Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bi letošnji marec pri nas nadpovprečno topel, zelo namočen in povprečno osončen, je danes objavila Agencija RS za okolje (Arso). Minuli mesec je bil približno osmi najtoplejši od leta 1950 in kljub nadpovprečni količini padavin so bile snežne razmere marca večinoma skromne.