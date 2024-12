Letošnji november drugi najtoplejši doslej

Bologna, 9. decembra - Letošnji november je bil po podatkih službe EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus drugi najtoplejši na svetu po novembru 2023. To potrjuje pričakovanja, da bo letošnje leto najtoplejše v zgodovini in prvo leto z dvigom temperature nad 1,5 stopinje Celzija, so zapisali v danes objavljenem poročilu.