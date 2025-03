Ob milih zimah zgodnejše prebujanje narave, medvedi bolj aktivni, dvoživke se selijo prej

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 19. marca - Ob milih zimah se narava prebuja prej. Letos vegetacija prehiteva za 10 do 14 dni, kar predvsem za sadno drevje ob nevarnosti pozeb ni dobro. Milejše zime vplivajo tudi na bioritem prostoživečih živali. Medvedi so aktivnejši, selitve dvoživk so prej. Z naravo povezana kmetijska pridelava je medtem z globalnim segrevanjem vse bolj ranljiva.