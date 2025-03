Po mrzlem jutru vstopamo v koledarsko pomlad

Ljubljana, 20. marca - Po mrzlem jutru danes dopoldne vstopamo v koledarsko pomlad. Ta se začenja s spomladanskim enakonočjem, ki bo nastopilo malo po 10. uri po srednjeevropskem času. Koledarska pomlad traja do poletnega solsticija, letos bo to 21. junija. Vreme nas te dni čez dan razveseljuje z obilico sonca, konec tedna pa bo bolj oblačno in tudi ponekod deževno.