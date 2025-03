Ženske v znanosti po rezultatih ankete bolj pogosto diskriminirane

Ljubljana, 26. marca - Ženske in moški v slovenski znanosti opažajo, da tam prihaja do diskriminacije, ženske pa jo bolj pogosto doživljajo, so na današnjem pogovoru na ljubljanski filozofski fakulteti poudarile udeleženke. Diskriminacijo na podlagi ženskega spola je občutilo oz. opazilo 44 odstotkov žensk in devet odstotkov moških, kažejo rezultati nove ankete.