Slovenija ob mednarodnem dnevu žensk v znanosti na ZN pripravila razpravo o zdravju

New York, 12. februarja - Na sedežu ZN so v torek z več dogodki obeležili 10. mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Slovenija je skupaj s Sierro Leone pripravila razpravo o zdravju žensk s poudarkom na odpravi sistemskih razlik med spoloma v zdravstvu po svetu. V njej so ugotovili, da je treba ženske bolj vključiti v zdravstvene raziskave.