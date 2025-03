Ljubljana, 18. marca - Spol pomembno vpliva na medicinsko obravnavo, so se danes v pogovoru projekta STAznanost strinjale sogovornice. Opozorile so, da so bile iz kliničnih raziskav skozi zgodovino pogosto izključene, prav tako pa družba in zdravniki enake simptome obeh spolov večkrat interpretirajo drugače.