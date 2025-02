S spodbujanjem žensk v znanosti do odprave ovir in neenakosti

Ljubljana, 11. februarja - Ženske in dekleta imajo ključno vlogo v znanstvenih in tehnoloških skupnostih, kjer pa se še vedno pogosto soočajo z ovirami, so na okrogli mizi STAkluba ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti poudarili sogovorniki. Prepričani so, da je za odpravo neenakosti ključna promocija znanosti in spodbujanje žensk, da se za to kariero odločijo.