Za 18.800 mest za vpis v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija 16.254 prijav

Ljubljana, 26. marca - V prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija za študijsko leto 2025/2026 za slovenske državljane in državljane EU je na 18.800 vpisnih mest prišlo 16.254 prijav. Omejitev vpisa imajo 104 študijski programi oziroma smeri, so navedli na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.