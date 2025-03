Zadnji rok za prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti

Ljubljana, 4. marca - Danes se izteče rok za prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti in sposobnosti za devetošolce, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo. Prav tako morajo posredovati dokazila o izpolnjevanju pogoja za vpis v športne oddelke gimnazijskih programov. Vsi obrazci so na voljo na spletni strani šolskega ministrstva.