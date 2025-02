Žbogar v VS ZN pozval k vključevanju pri tranziciji v Siriji

New York, 12. februarja - Prehodne oblasti v Siriji imajo zgodovinsko priložnost in odgovornost za uresničitev teženj prebivalstva, je na današnjem rednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Siriji dejal veleposlanik Samuel Žbogar. Opozoril pa je, da se to ne bo zgodilo brez napredka pri vključevanju, varnosti in odgovornosti za pretekle zločine.