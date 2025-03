Predlogu novele zakona o tujcih zelena luč pristojnega odbora

Ljubljana, 11. marca - Predlog novele zakona o tujcih je v drugi obravnavi na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dobil zeleno luč. Medtem ko so v koaliciji poudarjali pomen delovne sile iz tujine za slovensko gospodarstvo, so bili v SDS do predlaganih rešitev kritični. Odbor je podprl tudi predlog zakona o zaščiti razseljenih oseb.